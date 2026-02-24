В Челябинской области начальника теротдела администрации задержали за мнимую уборку снега

В Верхнеуральском районе заключили под стражу обвиняемого в мошенничестве чиновника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , суд избрал меру пресечения в отношении начальника одного из территориальных отделов управления по работе с территориями администрации Верхнеуральского округа, обвиняемого в мошенничестве.

По версии следствия, нехитрую схему по присвоению бюджетных средств чиновник организовал два года назад. Об этом сообщили пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области и регионального полицейского главка.

В декабре 2023 года он заключил с индивидуальным предпринимателем договор на очистку дорог от снега. Убирать последствия снегопада бизнесмен не торопился. Но акт выполненных работ начальник теротдела подписал.

За невыполненную работу предприниматель получил из бюджета 308 тысяч рублей. Не меньше 270 тысяч рублей он затем перевел чиновнику.

Преступление выявлено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области, которыми осуществляется оперативное сопровождение по уголовному делу. Начальника территориального отдела задержали при силовой поддержки Росгвардии.

По ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Челябинск

