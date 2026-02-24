В Челябинске столкнулись троллейбус и автобус

В Ленинском районе Челябинска троллейбус врезался в автобус.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла на пересечении улиц Гагарина и Пограничной.
В районе остановки «Улица Шота Руставели» столкнулись троллейбус и следовавший перед ним автобус. Из-за ДТП было закрыто движение трамваев в сторону конечной на улице Чистопольской. В настоящее время оно восстановлено. При этом автомобильное сообщение по улице Гагарина на участке от Копейского шоссе до улицы Гончаренко затруднено.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»