В Челябинске столкнулись троллейбус и автобус

В Ленинском районе Челябинска троллейбус врезался в автобус.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , авария произошла на пересечении улиц Гагарина и Пограничной.

В районе остановки «Улица Шота Руставели» столкнулись троллейбус и следовавший перед ним автобус. Из-за ДТП было закрыто движение трамваев в сторону конечной на улице Чистопольской. В настоящее время оно восстановлено. При этом автомобильное сообщение по улице Гагарина на участке от Копейского шоссе до улицы Гончаренко затруднено.

Челябинск, Виктор Елисеев

