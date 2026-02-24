Сотрудники челябинской Службы организации движения, прикрывавшие водителей автобусов после ДТП, предстанут перед судом

Бывшие работники Служба организации движения в Челябинске предстанут перед судом за получение взяток от водителей общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Курчатовского района Челябинска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении экс-сотрудников МУП «Служба организации движения», обвиняемых в получении взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

По версии следствия, челябинцы, бывшие начальником службы безопасности и контроля за перевозками и эксплуатации транспорта и начальником отдела по безопасности дорожного движения, контроля по перевозкам и эксплуатации муниципального предприятия, с декабря 2024 по май 2025 года получили от водителей автобусов в общей сложности 90 тысяч рублей. Деньги они брали за то, чтобы не предавать огласке факты дорожно-транспортных происшествий.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Курчатовский районный суд Челябинска.

Челябинск

