«Металлург» отыгрался с 0:3, но упустил победу в овертайме

Магнитогорский «Металлург» на домашней арене уступил «Северстали» из Череповца – 3:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , лидер Континентальной хоккейной лиги провел очередной трудный матч у себя дома.

В первом периоде южноуральцы активно атаковали, перебросали соперников вдвое, но ударов по воротам совершили почти столько же, сколько гости – 14 против 10. И ни один из них не стал результативным.

Зато череповчане уже на 4-й минуте открыли счет – отличился Данил Веряев. А через шесть минут Илья Квочко увеличил отрыв до двух шайб.

На 29-й минуте Михаил Ильин делает счет 3:0 в пользу «Северстали».

Но уже на 34-й минуте встречи Сергей Толчинский отыгрывает одну шайбу.

В третьем периоде хозяева дожали череповчан. На 48-й минуте Никита Михайлис сократил отставание до минимума – 2:3. А через минуту и 16 секунд Роман Канцеров сравнивает счет. Основное время закончилось со счетом 3:3.

Но одержать очередную победу в овертайме магнитогорцам не удалось. За 2 секунды до окончания дополнительного времени Иоаннис Калдис отправил шайбу в ворота «Магнитки» – 3:4, «Металлург» терпит поражение.

Челябинск, Виктор Елисеев

