25 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

25.02.2026, среда

10:30 Челябинск – Литературная игра «В гостях у сказок братьев Гримм» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

11:00-16:00 – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00-16:00 – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:30 Челябинск – Познавательный час «Наш язык и наше слово» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, абонемент художественной литературы)

12:00 Челябинск – Исторический лекторий «Патриот»: тема встречи «Защитник российского неба Евграф Крутень» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

12:00 Челябинск – Музыкальная программа «В преддверии весны» в клубе «Надежда» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

12:00 Челябинск – Бесплатная юридическая консультация (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Открытие выставки работ учеников и преподавателей Детской школы искусств №5 города Челябинска «Уральские герои СВО. Память в рисунках детей» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Встреча, посвященная выдающимся женщинам-врачам (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, абонемент художественной литературы) (по записи)

14:00 Челябинск – Встреча «Солдат звучит гордо» в клубе «Веселая петелька» (библиотека №5, ул. 26 Бакинских комиссаров, 29)

14:00 Челябинск – Библиотечный урок «День родного языка» (библиотека №20, пос. Новосинеглазово, ул. Челябинская, 22) (по записи)

14:00 Челябинск – Семинар «Премируем работников по-новому» в клубе «Наш труд» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Встреча «У каждой «крыши» свой стиль езды» к Празднику съехавшей крыши (библиотека №23, ул. Дзержинского, 132)

14:00 Челябинск – Т-игра «В тени своей тени» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

15:00 Челябинск – Консультация-лекция «Оформи зачетно!» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

15:00 Челябинск – Патриотический час «Держи удар, дистанцию и слово» в клубе «Поэтическая среда» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

17:30 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению мягкой игрушки (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

17:30 Челябинск – Краеведческий лекторий «Уральская кавалерия в годы Великой Отечественной войны» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал краеведения)

