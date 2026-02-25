Экс-мэр Троицка получил 14 лет колонии строгого режима за взятки

В Челябинской области огласили приговор бывшему главе Торицка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Троицкий городской суд признал экс-мэра Троицка Александра Виноградова виновным в получении взятки.

Напомним, экс-чиновника обвиняли в получении шести взяток. По версии следствия, с марта 2020 по декабрь 2022 года посредник передал Виноградову в общей сложности 763 тысячи рублей – деньгами и беговой дорожкой.

Взятки мэр получал за ускоренную и беспрепятственную выдачу разрешений на ввод в эксплуатацию нежилых зданий в Троицке для их коммерческого использования, признание права собственности на самовольно построенное нежилое здание, оказание содействия в вопросе утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане с видом разрешенного использования под магазин, беспрепятственную организацию и проведение аукциона на право заключения договора аренды земельного участка для нужд предпринимателя, а также за непринятие мер реагирования по факту незаконного демонтажа части одного из зданий, принадлежащих муниципалитету.

Суд приговорил экс-чиновника к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 9 миллион рублей. Кроме того, он лишен права занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на государственной службе и в органах местного самоуправления сроком в течение следующих 9 лет.

Полученные в качестве взятки деньги и беговая дорожка конфискованы. Сохранен арест на имущество общей стоимостью свыше 3,6 миллионов рублей.

Ранее суд вынес решение по еще одному уголовному делу в отношении Виноградова. За превышение должностных полномочий экс-мэра оштрафовали на 190 тысяч рублей.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube