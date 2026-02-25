Трое школьников слегли с кишечным расстройством, поев шаурмы из киоска в Челябинске

В Челябинске выясняют причины отравления школьников, поевших фастфуда.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство начало проверку информации о заболевании школьников после посещения заведения общепита. Об ухудшении самочувствия детей рассказали их родители.
По словам челябинцев, сразу несколько детей после употребления шаурмы обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции. Некоторые пришлось госпитализировать. После получения лечения их выписали из больниц.
Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование и возбудил дело об административном правонарушении по признакам нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Его материалы направлены для рассмотрения в суд.
Органами прокуратуры результаты проверки поставлены на контроль.
В настоящее время деятельность индивидуального предпринимателя, организовавшего точку питания, временно приостановлена.
«В случае выявления нарушений закона будут приняты меры прокурорского реагирования», – заявили в надзорном ведомстве.
«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram
Челябинск, Виктор Елисеев
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42
© 2026, РИА «Новый День»