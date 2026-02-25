В центре Челябинска окончательно убрали самодеятельную парковку

В центре Челябинска запретили парковку.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в районе дома №5 по улице Воровского установили дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку личного автотранспорта, а также информирующие о работе эвакуатора.

Напомним, это решение было принято 5 февраля комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения при городской администрации для беспрепятственного движения общественного транспорта по выделенной полосе.

Теперь на участке работает эвакуатор. Водителей просят быть внимательными и учитывать изменения.

Стихийная стоянка существовала на этом пятачке больше 10 лет. Недалеко расположен перекресток улиц Воровского и Сони Кривой, переходящей как раз здесь в улицу Тимирязева. Вокруг – множество мест массового притяжения: магазины, кафе и рестораны, кинотеатр, медицинские учреждения, банки, в нескольких сотнях метров – мэрия и Советский районный суд. Парковок же поблизости недостаточно. Неудивительно, что машины оставляли именно на этом пятачке. Теперь этому окончательно положили конец.

Челябинск

