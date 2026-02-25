Заболеваемость ОРВИ остается на Южном Урале на высоких значениях

В Челябинской области заболеваемость снизилась впервые с начала февраля.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Челябинской области, в настоящее время в регионе продолжается сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями, характерный для этого периода года с тенденцией к снижению.

С 16 по 22 февраля в области зарегистрировано 72 случая ОРВИ на 10 тысяч населения. Это меньше, чем неделю назад, когда врачи зафиксировали 78,78 случая на 10 тысяч, но все еще значительно выше, чем в конце января – начале февраля текущего года, когда речь шла о 57,96 случая.

По данным лабораторных исследований, заболеваемость ОРВИ в настоящее время обусловлена, в основном, циркуляцией возбудителей «негриппозной» этиологии: респираторно-синцитиальным вирусом, аденовирусом, риновирусом и другими. Также продолжают выявляться случаи гриппа А H1N1, H3N2, гриппа В и COVID-19.

Челябинск

