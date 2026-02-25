Глава СКР потребовал ускорить расследование дела о срыве сроков расселения аварийного дома в Копейске

Руководство СКР взяло на контроль расследование уголовного дела о нарушении прав жильцов аварийного дома в Копейске.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Информационного центра Следственного комитета России, о срыве сроков расселения рассказала одна из жительниц Копейска, обратившаяся в силовое ведомство.

Многоквартирный дом на улице Театральной построили в 1934 году. И давно уже находится в непригодном состоянии: несущие конструкции и фундамент разрушаются, инженерные коммуникации неисправны, постоянные коммунальные аварии.

Аварийным здания признали еще в 2018 году. Расселить должны были в декабре 2023 года. Но жилье обитающим в опасном доме копейчанам так и не расселили. Многочисленные обращения в различные инстанции результатов не принесли.

В следственном управлении СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело.

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следственного управления Андрею Щукину завершить расследование уголовного дела в кратчайшие сроки и направить в суд для рассмотрения по существу, о чем представить доклад.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Челябинск

