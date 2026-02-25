Для белых медведей в челябинском зоопарке потребовали построить бассейн с подогревом

Россельхознадзор заявил о нарушениях при содержании белых медведей в челябинском зоопарке.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, ведомство вынесло муниципальное бюджетное учреждение культуры «Зоопарк» (Челябинск) предупреждение в связи с нарушениями, выявленными в его деятельности в ходе выездной проверки, проведенной с 27 января по 9 февраля.

Аудиторы обнаружили, что решетки клеток, где содержатся хищные кошки, ржавые, а в вольере у белых медведей нет постоянного бассейна с подогревом воды, необходимым в осенне-зимний период.

Кроме того, администрации зоопарка выдано предписание о необходимости устранить выявленные недостатки.

В Россельхознадзоре отметили, что ранее, в 2023 и 2025 годах, ведомство уже обращало внимание зоопарка на недопустимость нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства. Тогда речь шла об отсутствии ветеринарных сопроводительных документов на биологические отходы, несоответствие размеров вольера для снежного барса, ржавом ограждении клеток и отсутствие у белых медведей подогреваемого в холодное и зимнее время года бассейна.

Часть выявленных нарушений не устранена до сих пор.

«Ведомство понимает, что строительство бассейна с подогревом воды, чтобы белые медведи в холодное время года могли жить полноценной жизнью и купаться, – мероприятие дорогостоящее. Решить такую задачу зоопарку без соответствующего финансирования будет трудно, – отметили в Россельхознадзоре. – И, публикуя данный пресс-релиз и говоря о выявленных нарушениях, преследует цель – предать гласности проблему».

Проверить выполнение выданного в феврале предписания в ведомстве пообещали летом текущего года.

