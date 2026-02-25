«Фекальная» жемчужина: южноуральцы заявили о загрязнении Увильдов отходами

Прокуратура начала проверку информации южноуральских общественников о сливе в Увильды канализационных отходов.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, ранее в СМИ со ссылкой на местных общественников появилась информация о загрязнении озера Увильды фекальными отходами.

По мнению активистов, ассенизаторы сбрасывают откачанную жижу в колодцы в окрестных лесах, из которых она поступает в грунт, а затем в водоем.

«Озеро Увильды имеет статус памятника природы и является важной экологической и рекреационной зоной региона. Загрязнение водоема создает угрозу для местной экосистемы, биоразнообразия и здоровья граждан, пользующихся рекреационным потенциалом территории», – заявили в надзорном ведомстве.

Челябинская природоохранная прокуратура и прокуратура Аргаяшского района проверят соблюдение природоохранного законодательства.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Челябинск, Виктор Елисеев

