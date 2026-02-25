В Златоусте рухнуло здание цеха бывшего машзавода. Есть пострадавшие

В Челябинской области при демонтаже обрушилось производственное здание.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС Челябинской области, инцидент произошел на территории цеха бывшего машиностроительного завода в Златоусте.

«По предварительным данным, при демонтаже неэксплуатируемого здания произошло частичное обрушение строительных конструкций на площади 100 квадратных метров. Под завалами находится рабочий подрядной организации без признаков жизни», – уточнили в экстренном ведомстве.

В район ЧП направлены сотрудники пожарно-спасательных подразделений и правоохранительных органов. Мэрия направила к месту обрушения автокран.

Челябинск

