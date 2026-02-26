26 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

26.02.2026, четверг

10:00 Челябинск – Встреча литературного клуба «Wolgaland» (библиотека №9, ул. Петра Сумина, 26)

10:30 Челябинск – Выставка «Индустрия образования» и Челябинский форум профессионального роста (легкоатлетический манеж «УралГУФК», ул. Энгельса, 22)

11:00 – 16:00 – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

12:00 Челябинск – «Открытый микрофон»: паблик-ток для предпринимателей и ценителей ораторского искусства (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

13:00 Челябинск – Лекция «Сталинградская битва: победить, чтобы спасти мир» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал краеведения)

13:00 Челябинск – Встреча в клубе «Старая пластинка» (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

14:00 Челябинск – Первый «ОраторФест» и открытие Центра русского языка (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60)

14:00 Челябинск – Акция «Давайте Гоголя читать» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

14:00 Челябинск – Практикум «Передача файлов со смартфона» в рамках тренинга «Цифровая грамотность для пенсионеров: освоение смартфона» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

14:00 Челябинск – Концерт «Родина у нас одна» творческой инклюзивной студии «Твист» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – XIII Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «Человек театра – 2026»: постановка театра «Северные сказы» (Москва) «Деловые люди» (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)

15:00 Челябинск – Настольная игра «Крепость духа» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Встреча в клубе любителей шахмат «Каисса» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – Часы самообразования «Скорая английская помощь» (библиотека №31, ул. Агалакова, 30) (по записи)

16:30 Челябинск – «Финансовая грамотность населения»: индивидуальные консультации сотрудников банка для населения (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, зал правовой и деловой информации)

17:00 Челябинск – Встреча с психологом, арт-терапевтом Ю. Ветровой (библиотека №32 им. М. Горького, пр. Ленина, 5)

18:00 Челябинск – Открытие фотовыставки «Мир кошек: монохром» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, выставочный зал)

18:00 Челябинск – Встреча клуба любителей английского языка «Speak Freely» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел)

18:00 Челябинск – Музыкально-литературный моноспектакль «В голове» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

19:00 Челябинск – XIII Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «Человек театра – 2026»: постановка Камерного драматического театра (Вологда) «Вешние воды» (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)

