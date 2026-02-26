На Магнитке роботы заменили людей в зонах сверхвысоких температур

ММК использует промышленных роботов для работы в зонах сверхвысоких температур.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», на предприятии продолжается внедрение передовых роботизированных решений в ключевые производственные процессы. В кислородно-конвертерном цехе введен в эксплуатацию робототехнический комплекс машины замера параметров плавки (РТК МЗПП).

Основная задача нового комплекса на конвертере №1 – автоматизация процесса установки и замены измерительных блоков. Робот справляется с этой операцией всего за 2,5 минуты, обеспечивая высокую точность и скорость выполнения работ. Использование РТК МЗПП позволяет оперативно получать важные данные о температуре и уровене окисленности стали.

В компании отмечают, что, несмотря на технологическую сложность, основной целью проекта является не экономический эффект, а промышленная безопасность. РТК МЗПП выполняет манипуляции в непосредственной близости к конвертеру, где температура теплового излучения превышает 1500 градусов. Таким образом, роботизация позволила полностью исключить нахождение работников в зоне с экстремальными температурами при процессах замены блоков.

Внедрение робототехнических комплексов для работы в агрессивных средах подтверждает статус ММК как одного из технологических лидеров отрасли. Компания планомерно развивает промышленную роботизацию, внедряя передовые решения для создания современной, высокотехнологичной и безопасной производственной среды.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube