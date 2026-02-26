Ленинский район Челябинска снова оставят без трамвайного сообщения

В Челябинске анонсировали масштабные ремонтные работы на трамвайных путях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , грядущая весна и предстоящее лето вновь ознаменуются проблемами с общественным транспортом для челябинцев.

Так, через полтора месяца жители Ленинского района Челябинска останутся без трамвайного сообщения. Об этом сообщили представители ООО «ЧелябГЭТ».

Причиной ограничений станут работы по замене рельсов на улице Дзержинского – на участке от улицы Фрунзе до Машиностроителей.

«Новые 25-метровые рельсы уже завезены на место и ждут своего часа. Старт работ – 15 апреля», – уточнили на предприятии. Когда ремонт закончат, в компании не уточнили. Однако срок контракта подрядной организации истекает 30 октября 2026 года.

Отметим, что и в прошлом году жителям Ленинского района долгое время приходилось обходиться без трамвайного сообщения с центром города: в начале августа стартовала масштабная реконструкция узла в районе детского парка имени Терешковой, и движение трамваев в Ленинский район возобновилось только в декабре.

Впрочем, ремонтировать трамвайные пути, действительно, необходимо. Так, по информации «ЧелябГЭТ», рельсы на этом участке меняли в 1989 году, и теперь электротранспорт преодолевает его со скоростью лишь 15 километров в час.

Итогом же предстоящей реконструкции для жителей города должны стать тишина и скорость. «Благодаря специальной сварке путь станет «бесшовным». Никакого перестука на стыках и более быстрый разгон», – объяснили представители перевозчика. А «умные» крепления, которые планируется установить, позволяют металлу «дышать» в жару и холод, так что пути должны стать надежнее и не искривляться от погоды.

Главное, чтобы потом не приходилось переделывать. Напомним, на Свердловском проспекте в районе Алого поля ремонт начался в 2023 году, а завершился в 2024. При этом в 2024 изумленные горожане наблюдали, что часть работ проходит уже на путях, реконструированных год назад.

Челябинск

