В Златоусте задержали замруководителя управления ЖКХ

Муниципальный чиновник из Златоуста задержан по подозрению в мошенничестве.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, в отношении директора Златоустовского ДРСУ и заместителя руководителя управления ЖКХ Златоуста возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере.

По версии следствия, в 2024 году в городе начались работы по асфальтированию объездной дороги поселка Балашиха. В рамках контракта чиновник и коммерсант подписали документы о выполнении и приемке работ по демонтажу металлического барьерного ограждения протяженностью 3,5 километра.

На основании этих документов дорожной компании перечислили свыше 154 миллиона рублей. При работы на сумму порядка 1,4 миллиона рублей выполнены не были. Деньгами соучастники воспользовались по собственному усмотрению.

Преступление выявлено сотрудниками УФСБ России по Челябинской области, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела. Дорожника и чиновника задержали при силовой поддержке Росгвардии.

Дома и на работе у южноуральцев провели обыски. Решается вопрос о предъявлении им обвинения и избрании меры пресечения.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube