Челябинка пришла в ужас, оказавшись в ЛОР-отделении горбольницы №6

Пациенты ощущают себя в ЛОР-отделении челябинкой больницы как в фильме ужасов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , жительцу Челябинска шокировало удручающее состояния корпуса городской больницы №6. Вдохновившись походом в медучреждение, женщина сняла ролик и разместила его в одной из социальных сетей. Видео встретило горячие отзывы.

По словам горожанки, в ЛОР-отделении больницы она оказалась вместе с дочерью. Увидев обшарпанные корпуса больницы, она решила: «А что, если смонтировать поход в челябинскую поликлинику, как трейлер к битве экстрасенсов?».

«Когда мы подходили к поликлинике, я была в шоке! Какой ужасный ремонт, здание в аварийном состоянии, и тут еще как-то кладут людей на лечение», – рассказала челябинка в комментарии к ролику, который посмотрели несколько тысяч человек.

Правда, врачи в клинике замечательные, подчеркнула она. Это вызвало дополнительные эмоции среди комментаторов. Горожане соглашались, что в больнице работают прекрасные специалисты. И особенно обидно, что трудиться им приходится в таких условиях, отмечают челябинцы.

Другие горожане делились схожими впечатлениями. «Лежал там в ЛОР-отделении 6 дней. Ощущения, будто в тюрьму попал или психбольницу из фильмов ужаса. Но врачи действительно очень хорошие», – написал один из бывших пациентов клиники.

Причем касается это не только этого отделения. «Это вы в стационар нефрологии на второй этаж не поднимались там же. Я когда лежала, так обидно было: врачи хорошие, работу свою делают грамотно и качественно, но в таких условиях…» – поделилась еще одна горожанка.

Другие комментаторы оказались более суровы. «Для «шестерки» это нормальное состояние, чего только стоит инфекционный корпус детской больницы по соседству, – сетуют горожане. – Из года в год строятся тысячи квадратных метров жилья без социалки, при этом ни одной новой больницы... Не считая Сосновки, которую построили вынужденно и быстро. Но каково заболевшим людям в таком окружении выздоравливать, а врачам в таком работать – мало кого волнует».

Впрочем, в министерстве здравоохранения Челябинской области отмечают: ремонт в ГКБ №6 только начался, летом прошлого года здесь обновили операционные и ординаторские в отделения офтальмологии и отоларингологии. Документация по следующим этапам пока в разработке.

Челябинск, Виктор Елисеев

