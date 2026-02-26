Число заказов на маркетплейсе ММК выросло почти в полтора раза

Торговая онлайн-площадка ММК продолжает обрастать новыми сервисами.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», по итогам 2025 года количество заказов на маркетплейсе компании выросло на 42%, объемы отгрузки – на 60%, а общее число пользователей – на 12%. Также увеличился средний объем заказа.

«Положительная динамика ключевых показателей работы онлайн-площадки подтверждает высокий уровень доверия потребителей к цифровому каналу продаж Магнитогорского металлургического комбината», – отмечают представители предприятия.

В 2025 году многое было сделано для повышения удобства пользователей и эффективности MMK-MARKET.

На онлайн-площадке появился личный кабинет кооператора, создающий единое рабочее пространство для партнеров. Кроме того, в прошлом году заработала система отзывов, где клиенты могут поставить оценку и дать комментарии по завершенному заказу.

Среди других новинок: автоматические уведомления менеджерам об окончании срока действия договора для своевременной пролонгации, улучшена система фильтрации и поиска в основном каталоге, что ускоряет подбор нужных позиций металлопроката, интегрирован «Калькулятор металла» для быстрого расчета и оформления заявки.

В 2026 году работа MMK-MARKET будет направлена на дальнейшее выстраивание взаимовыгодного сотрудничества с продавцами и партнерами. Планируется внедрение новых функциональных модулей, призванных сделать корпоративный маркетплейс более привлекательным для пользователей и способствовать росту онлайн-заказов металлопроката.

Челябинск, Виктор Елисеев

