Южноуральцев начнут штрафовать за езду на электросамокатах в парках и скверах

В Челябинской области ввели штрафы за нарушение правил благоустройства при пользовании СИМ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , сегодня, 26 февраля, депутаты Законодательного собрания Челябинской области поддержали предложение ввести административную ответственность за нарушение правил благоустройства, регулирующих вопросы использования средств индивидуальной мобильности. Изменения областного закона коснутся как обычных южноуральцев, так и операторов проката.

Согласно новым правилам, за передвижение на средствах индивидуальной мобильности (СИМ) по территориям общего пользования, предназначенным и используемым для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом (скверы, парки, городские сады, набережные, пляжи) жителям региона теперь грозит штраф от 2 тысяч до 5 тысяч рублей.

Такой же штраф ждет пользователей, бросивших СИМ там, где их размещение не допускается.

Если электросамокаты недозволенном месте разместили представители оператора проката, это им обойдется дороже: от 10 тысяч до 50 тысяч – для должностных лиц, от 50 тысяч до 100 тысяч рублей – для юридических лиц.

За несвоевременную эвакуацию брошенных самокатов в сроки, установленные муниципальными нормативными актами, руководителям операторов проката придется заплатить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, организациям − от 10 тысяч до 20 тысяч рублей.

Штрафы начнут действовать по истечении десяти дней после официального опубликования изменений. Исключение составляет лишь последнее изменение (несвоевременная эвакуация), вступление которого в силу отложено до 1 сентября текущего года.

Отметим, что средствами индивидуальной мобильности, согласно правилам дорожного движения РФ, считаются транспортные средства, имеющие одно или несколько колес (роликов), предназначенные для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства). Обычные велосипеды, ролики или самокаты ими не являются. А вот электровелосипеды – это уже СИМ.

Челябинск

