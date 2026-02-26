На Зигальге шумные туристы разбудили медведя-шатуна

В Челябинской области в горах заметили медведя-шатуна.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе национального парка «Зигальга», хищника туристы заметили на смотровой площадке, расположенной на хребте Москаль.

По словам посетителей парка, они видели, как внизу пробежал бурый медведь. «Это классический шатун, проснувшийся раньше срока», – отмечают сотрудники заповедника.

В научном отделе национального парка «Зюраткуль» считают, что косолапого разбудили туристы, шумевшие рядом с его берлогой.

«Шатуны не агрессивны, но голодны и непредсказуемы», – отмечают в нацпарке. И надеются, что туристы ошиблись и перепутали с медведем другое животное, менее опасное. В любом случае, государственные инспектора выйдут на территорию, чтобы поискать следы шатуна и таким образом подтвердить или опровергнуть полученную информацию.

Посетителям парка пока советуют быть осторожными в горах, не ходить в одиночку, и не покидать туристической тропы. Не следует также оставлять за собой еду и мусор – это манит хищников. Если же придется встретиться с хищником, не нужно паниковать. «Медленно отступайте, не поворачивайтесь спиной», – советуют ученые.

О неожиданной встрече рекомендуют обязательно сообщить в парк – это помогает мониторингу.

Челябинск, Виктор Елисеев

