Челябинского блогера и журналиста задержали по подозрению в вымогательстве

Челябинского журналиста Сергея Шумакова отправили в СИЗО.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением регионального полицейского главка.

По версии следствия, Сергей Шумаков и Евгений Кротенко* (признан Минюстом РФ иностранным агентом и, предположительно, скрывается за рубежом), «причастны к совершению вымогательства группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».

По данным источников челябинский блогер якобы получил 300 тысяч рублей от представителей семьи предпринимателя Сергея Вайнштейна за удаление с медиаресурсов порочившей информации. Кроме того, журналисты предлагали коммерсантам платить им ежемесячно с условием, что на контролируемых ими каналах не будет появляться материалов, представляющих бизнесменов в негативном свете.

По ходатайству следователя Центральный районный суд Челябинска избрал в отношении обоих фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, в том числе одного из них – заочно. Кротенко* объявлен в розыск.

*Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube