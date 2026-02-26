Челябинского блогера и журналиста задержали по подозрению в вымогательстве

Челябинского журналиста Сергея Шумакова отправили в СИЗО.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, уголовное дело возбуждено Главным следственным управлением регионального полицейского главка.
По версии следствия, Сергей Шумаков и Евгений Кротенко* (признан Минюстом РФ иностранным агентом и, предположительно, скрывается за рубежом), «причастны к совершению вымогательства группой лиц по предварительному сговору в крупном размере».
По данным источников челябинский блогер якобы получил 300 тысяч рублей от представителей семьи предпринимателя Сергея Вайнштейна за удаление с медиаресурсов порочившей информации. Кроме того, журналисты предлагали коммерсантам платить им ежемесячно с условием, что на контролируемых ими каналах не будет появляться материалов, представляющих бизнесменов в негативном свете.
По ходатайству следователя Центральный районный суд Челябинска избрал в отношении обоих фигурантов меру пресечения в виде заключения под стражу, в том числе одного из них – заочно. Кротенко* объявлен в розыск.
*Признан Министерством юстиции РФ иностранным агентом.
Челябинск, Виктор Елисеев
