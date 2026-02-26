В мае возобновятся прямые рейсы поездов из Челябинска в Крым

В мае из Челябинска в Севастополь отправится прямой поезд.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», летний поезд «Таврия» №193/194 сообщением Челябинск – Севастополь будет работать второй год подряд. Об этом сообщили в компании-перевозчике.
Состав проследует через Уфу, Самару, Саратов, Волгоград, Ростов-на-Дону и Симферополь.
Из Челябинска поезд будет уходить по пятницам в 3:40 по местному времени (1:40 мск) и прибывать в Севастополь по воскресеньям в 18:25. Из Севастополя отправляться по вторникам в 00:15 и прибывать в Челябинск в четверг в 18:24 по местному времени (16:24 мск).
Первый рейс отправится из Севастополя 21 мая, из Челябинска – 24 мая. Состав будет курсировать до середины октября.
Челябинск, Виктор Елисеев
