В Челябинске у ТРК подрались две группы подростков. Возбуждено уголовное дело

После массовой драки подростков у челябинского ТРК возбудили уголовное дело.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , инцидент произошел у ТРК «Алмаз» в Ленинском районе Челябинска. Видео с камер уличного наблюдения, на запись которых попала драка, опубликовали в социальных сетях.

Судя по ролику, группа подростков подошла к двум школьникам. Разговор быстро произошел в драку. Сначала на снег повалили одного из учащихся и стали избивать руками и ногами. Затем упал и его приятель. Участников происшествия было, в общей сложности, около десятка. Однако в драке принимали участие не все.

Юношей с повреждениями госпитализировали в больницу.

По словам очевидцев, подросткам не понравился внешний вид школьников.

По факту инцидент возбуждено уголовное дело по признакам хулиганства.

Челябинск, Виктор Елисеев

