Челябинцы заявили о блокировке личных страниц на «Госуслугах»

Челябинцам рассказали, что им блокируют «Госуслуги», предлагая подключиться к МАХ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , некоторые жители Челябинска столкнулись с проблемами при попытке зайти на собственную страницу на портале «Госуслуги». Об этом они рассказали в социальных сетях.

По словам горожан, пытаясь войти в аккаунт, они получают сообщение о том, что он заблокирован на 72 часа. Чтобы решить проблему, им предлагают создать цифровой ID, а при продолжении действии предлагают ссылку для скачивания приложения МАХ.

С такой сложностью столкнулась челябинка, как она рассказала, попытавшись зайти в кабинет налогоплательщика через портал госуслуг.

«У меня ограничили тоже, нажимаешь на «создать» или «подробнее», выкидывает на «скачать МАХ», – цитирует 74.ру одного из своих читателей.

Впрочем, с такими сложностями столкнулись не все южноуральцы. Так, корреспондент РИА «Новый День» вошел в личный аккаунт на «Госуслугах» без проблем как с компьютера, так и со смартфона. При входе пользователю, правда, предлагается подтверждать это действие через МАХ. Однако от этого можно и отказаться, нажав «Пропустить».

Челябинск, Виктор Елисеев

