«Трактор» проиграл в Уфе после серии буллитов, но поднялся на одну строчку в таблице Востока

Челябинский «Трактор» в гостях уступил «Салавату Юлаеву» из Уфы по итогам серии буллитов – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , началась встреча удалениями.

На 2-й минуте на скамью штрафников отправился «тракторист» Михал Чайковски. А на 6-й минуте – уже игрок хозяев. Этим и воспользовались челябинцы.

Тут же «черно-белые» организовали штурм ворот «Салавата». Джош Ливо отправил шайбу на синюю линию, где ее принял Робин Гросс и с кистей отправил в сторону ворот, а Андрею Светлакову оставалось только подставить клюшку. Благо, обзор голкиперу хозяев перекрыл Максим Джиошвили. 1:0, «Трактор» открывает счет.

Минимальное преимущество челябинцев сохранялось до середины второго периода. Но на 31-й минуте в ворота «черно-белых» одна за другой залетают две шайбы, и вперед выходит уже уфимский клуб

После этого вновь затягивается безголевое противостояние. Лишь на 49-й минуте Максим Джиошвили ставит точку в затяжной атаке «черно-белых», отправив шайбу в ворота после паса Виталия Кравцова – 2:2.

С этим счетом завершилось основное время. Не выявил победителя и овертайм. А в буллитах точнее оказались уфимцы – 3:2.

Несмотря на это, «Трактор» увозит из Уфы столь нужное очко и поднимается на шестое место в Восточной конференции.

Челябинск

