27 февраля ожидаются следующие события – Челябинск

27.02.2026, пятница

09:00 Челябинск – Выставка «Индустрия образования» и Челябинский форум профессионального роста «Урал учебный 2026» (легкоатлетический манеж «УралГУФК», ул. Энгельса, 22)

11:00 – 16:00 – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

13:00 Челябинск – Лекция «История Ленинского района» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

15:00 Челябинск – Шахматный клуб «Ладья» (библиотека №1, ул. Б. Хмельницкого, 17)

17:30 Челябинск – Обсуждение книги Мо Янь «В красных зарослях Гаоляна» в литературном клубе «Картонка» (библиотека №14 им. Н.В. Гоголя, ул. Воровского, 23в)

18:00 Челябинск – XIII Международный театральный фестиваль-лаборатория спектаклей малых форм «Человек театра – 2026»: постановка театра Нового художественного театра (Челябинск) «Золотая карета» (Новый художественный театр, пр. Ленина, 19)

18:00 Челябинск – Премьера спектакля «Долина солнечного ветра» в исполнении музыкально-пластического театра «Аккорд» (ДК «Бригантина», пос. Федоровка, ул. Капитанская, 10а)

18:00 Челябинск – Концерт «Романтический вечер вокальных дуэтов» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, Пушкинский зал)

18:00 Челябинск – Сейшн «Книжный джаз» (библиотека №22 им. Д.Н. Мамина-Сибиряка, ул. Гагарина, 50)

19:00 Челябинск – Театрализованный концерт «О ней, о России я песню пою» образцового коллектива ансамбля народного танца «Чайка» (ДК «Станкомаш», ул. Тухачевского, 3)

