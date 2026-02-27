Челябинский зоопарк поднял цены на билеты

Билеты в Челябинский зоопарк подорожали на 20-25%.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского зоопарка, новые цены начнут действовать с 1 марта текущего года.

За «взрослый» билет (для посетителей от 14 лет и старше) теперь придется выложить 500 рублей (рост на 20% или 100 рублей). Вход для детей от 5 до 13 лет включительно будет стоить 250 рублей (+25%, 50 рублей). Также с 50%-ной скидкой зоопарк смогут посетить пенсионеры и студенты.

Билеты в «Детский контактный зоопарк» для детей от 2-х лет и взрослых подорожали сразу в полтора раза – со 100 до 150 рублей.

Также в зоопарке сохранились льготы для ряда категорий (инвалиды, участники Великой Отечественной войны и боевых действий, многодетные семьи и ряд других). Они смогут посетить учреждение бесплатно.

«Льготы и скидки на стоимость входных билетов предоставляются только при наличии оригиналов подтверждающих документов», – напомнили в зоопарке.

Отметим, ранее цены в учреждении менялись 1 июня 2024 года. Тогда стоимость билетов выросла сразу на треть.

Челябинск

