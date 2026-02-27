Синоптики не ждут от марта сюрпризов на Южном Урале

В Гидрометцентре рассказали, какой ожидается погода в Челябинской области в марте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , по данным Гидрометцентра России в марте среднемесячная температура воздуха на Южном Урале ожидается в пределах 3-7 градусов ниже нуля, что около нормы (норма -4, -7 градусов по Цельсию). Об этом Челябинский ЦГМС сообщает в своем телеграм-канале.

Месячное количество осадков также предполагается около нормы (20-24 миллиметра, в горных районах – до 35 миллиметров).

«Погодные сезоны на Урале редко укладываются в календарные сроки, и поэтому почти на месяц позже наступает метеорологическая весна», – напоминают чиновники. Так что в марте самые низкие температуры лишь на несколько градусов уступают январской стуже, достигая нередко 39-43 градусов мороза.

Поэтому весна в марте чаще всего ощущается только в быстром нарастании продолжительности дня и ярком весеннем солнце. Хотя наиболее высокие температуры марта, действительно, весенние: воздух может прогреваться до +16, +19 градусов. Кроме того в марте больше, чем в каком либо другом месяце года, ясных солнечных дней.

Число дней с осадками 1 миллиметр и более обычно колеблется от 3 до 7. При этом в марте еще может выпасть от 14 до 33 миллиметров снега, а всего смешанные осадки (мокрый снег с дождем) наблюдаются, как правило 1-3 дня.

Ветры в регионе в первый месяц календарной весны преобладают южного и юго-западного направления, на крайнем юге области – западного направления. Средняя месячная скорость ветра составляет 3-4 метра в секунду, в Челябинске – 3 метра в секунду. При шквалистом усилении ветра максимальный порыв достигает 16-28 метра в секунду. В областном центре – 22 метра в секунду.

Число дней с метелью в среднем достигает 5-7, в горных районах – до 9 дней. В отдельные годы число дней с метелью достигает 15-24 в месяц. В Челябинске – 5-15 дней.

Высота снежного покрова к концу марта составляет в среднем 12-20 сантиметров, в горных районах – 40-45 сантиметров. Почва же к концу месяца промерзает в среднем на 61-124 сантиметров на всей территории Южного Урала.

Челябинск, Виктор Елисеев

