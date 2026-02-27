Задержанного две недели назад южноуральского замгубернатора отправили в отставку

Замгубернатора Челябинской области Андрей Фалейчик покинул должность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , отвечавший за строительство, дороги и ЖКХ вице-губернатор Челябинской области Андрей Фалейчик отправлен в отставку. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.

Напомним, чиновника задержали 12 февраля текущего года. Ему предъявлено обвинение в получении взятки в размере 1,88 миллиона рублей в период 2021-2023 годов, когда Фалейчик занимал кресло главы Копейска. Деньги ему, по версии следствия, передал бизнесмен Михаил Блейзер за заключение договора долгосрочной аренды имущественного комплекса детского оздоровительного лагеря «Юность».

После задержания чиновника курируемые вице-губернатором вопросы передали другим своим заместителям. Так, министерство дорожного хозяйства и транспорта перешло в ведение первого вице-губернатора Ивана Куцевляка, министерство строительства и инфраструктуры досталось первому замгубернатора Станиславу Мошарову, министерство ЖКХ и министерство архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории – вице-губернатору Татьяне Кучиц.

Андрей Фалейчик родился в 1980 году в Челябинске. Окончил Южно-Уральский государственный университет с присвоением квалификации «Инженер-строитель».

Активную трудовую деятельность молодой специалист начал непосредственно по окончании вуза. В 2002 году Андрей Фалейчик занимал должность мастера сантехнических работ производственного жилищно-ремонтно-эксплуатационного управления.

Позднее перешел на должность главного специалиста министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

Начиная с 2005 года, последовательно замещал должности начальника отдела координации строительства управления строительства, заместителя управления строительства и начальника управления строительства министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

С марта 2018 года работал в качестве заместителя министра, начальника управления министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

5 февраля 2019 года Андрей Фалейчик назначен на должность заместителя главы Копейска по жилищно-коммунальным вопросам. 14 июня 2019 года избран главой города.

Кресло копейского мэра покинул в апреле 2024 года, перейдя на должность заместителя губернатора Челябинской области.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube