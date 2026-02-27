В правительстве Челябинской области новые назначения

Губернатор Челябинской области подписал новые назначения в структурах регионального правительства.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , министром дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области назначен Андрей Ксензов. Соответствующее постановление подписал глава региона Алексей Текслер.

Отметим, что Ксензов почти год исполнял обязанности главы ведомства: в марте прошлого года его назначили первым заместителем и и.о. министра. До этого областное министерство было обезглавлено почти месяц. Произошло это после того, как 19 февраля 2025 в Челябинске задержали руководителя ведомства Андрея Нечаева. Чиновник обвиняется в растрате.

Андрей Ксензов в 1987 году он окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище. В 1999 году прошел профессиональную переподготовку в Сибирской академии государственной службы.

Работал начальником отдела, начальником управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, заместителем главы администрации района, первым заместителем главы администрации Калининского района Новосибирска.

В мэрии Новосибирска занимал пост начальника управления, руководил департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса в главном управлении благоустройства и озеленения мэрии.

В 2012 назначен заместителем губернатора Новосибирской области.

В 2014 стал первым заместителем главы Новосибирска. В 2015 году возглавил МУП «Новосибирский метрополитен», но в 2017 году мэрия уволила его. Свое решение тогдашний мэр Анатолий Локоть объяснил «нарушением руководством метрополитена финансовой дисциплины».

В том же году Ксензов перебрался в Крым и с 2017 по 2020 работал начальником управления организации дорожной деятельности в государственном комитете дорожного хозяйства Республики Крым, заместителем министра транспорта Крыма.

В декабре 2021 года был назначен заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству.

Назначение Ксензова – не единственное кадровое решение.

Изменения коснулись также управления пресс-службы губернатора и правительства Челябинской области. Возглавил структуру в статусе «и.о.» Роман Маклаков, заместитель руководителя управления. Согласно постановлению, исполнять обязанности он будет «до назначения начальника». Однако в коридорах власти не исключают, что новым начальником станет именно Маклаков.

Челябинск, Виктор Елисеев

