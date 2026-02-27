В Челябинске полиция задержала 19 участников драки у ТРК «Алмаз»

Участников массовой драки подростков задержали в Челябинске.

Напомним, инцидент произошел 23 февраля у ТРК «Алмаз» в Ленинском районе областного центра.

Группа подростков поспорила со сверстниками. По словам очевидцев, им не понравилось, как были одеты молодые люди. Словесная перепалка быстро переросла в драку, причем большинство активного участия в ней не принимали. В результате двое 15-летних парней, вызвавших недовольство своим внешним видом, оказались в больнице.

По данном факту СКР возбудил уголовное дело по признакам хулиганства.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в рамках расследования сотрудники полиции установили 19 участников инцидента, в том числе троих подозреваемых – 14, 15 и 16 лет.

В настоящее время работа по установлению и доставлению участников и свидетелей произошедшего продолжается.

Челябинск, Виктор Елисеев

