В Магнитогорске началось строительство современного многофункционального медицинского центра

В городском курорте «Притяжение» (проект председателя совета директоров ПАО «ММК» Виктора Рашникова) заложен первый камень в основание строительства многопрофильного медицинского центра (ММЦ).

Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Челябинской области Алексей Текслер, председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников, глава Магнитогорска Сергей Бердников, генеральный директор АО «Внешнеэкономическое объединение «Тяжпромэкспорт» государственной корпорации «Ростех» Сергей Егоров. Участники церемонии установили символические закладные камни с логотипами ММК, города Магнитогорска, Челябинской области и госкорпорации «Ростех», являющейся генеральным подрядчиком строительства ММЦ, на специальном памятном постаменте.

«Магнитогорск давно нуждается в таком медицинском центре, а магнитогорцы достойны того, чтобы у них были лучшие условия для отдыха, оздоровления и качественного лечения. На это направлены социальные программы ММК, создан курорт «Притяжение». Здесь есть всё для активного досуга и занятий спортом. А скоро появятся новые возможности для лечения. Получить высококвалифицированную медицинскую помощь можно будет здесь, дома. Очень ценно, что этот проект нашел поддержку на всех уровнях власти. Центр станет прекрасным подарком к 100-летию нашего города. Уверен, здесь будут созданы комфортные условия для пациентов и врачей с использованием самых передовых технологий», – отметил Виктор Рашников.

Строительство ММЦ осуществляется в рамках поручения Президента России, а также при поддержке губернатора Челябинской области Алексея Текслера, который доложил главе государства о планах создания ММЦ во время прошлогоднего визита Владимира Путина в Магнитогорск. Новый объект включен в утвержденную Правительством РФ схему территориального планирования России в сфере здравоохранения. Современный медицинский объект обеспечит качественную и доступную медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, не только жителям Магнитогорска, но и всем жителям южной части Челябинской области.

Новый медицинский центр – это комплекс зданий переменной этажности (от 2 до 7 этажей) общей площадью около 56 тыс. кв.м., рассчитанный на 494 места, включая 24 реанимационных. Для комфорта пациентов палаты будут преимущественно маломестными. Здесь будут собраны медицинские подразделения практически по всем медицинским профилям: кардиология, неврология, травматология, ЛОР, офтальмология, урология, различные виды хирургических профилей. В ММЦ предусмотрены собственная котельная, две дизель-генераторные установки и две трансформаторные подстанции, а также вертолетная площадка. Медицинский центр откроет свои двери в июле 2029 года, когда Магнитогорск будет отмечать 100-летие со дня основания.

Челябинск, Софья Артемьева

