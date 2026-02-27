У фиктивно регистрировавшей мигрантов жительницы Челябинской области забрали дом

У жительницы Верхнего Уфалея забрали дом за помощь иностранцам-нелегалам.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Верхнеуфалейский городской признал местную жительницу в фиктивной постановке на учет иностранного гражданина.

У женщины был собственный жилой дом в Верхнем Уфалее. Для проживания он уже не подходил. Но хозяйка решила, что пользу здание принести еще может. И фиктивно поставила на учет в этом доме 6 иностранцев.

Суд оштрафовал предприимчивую верхнеуфалейку на 100 тысяч рублей.

Кроме того, у женщины конфисковали дом и земельный участок.

Челябинск

