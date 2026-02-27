Дачная амнистия: как наследнику стать собственником недвижимости?

Южноуральцам рассказали, как стать собственником дачной недвижимости, доставшейся в наследство.

Как сообщили РИА «Новый День» в Управлении Росреестра по Челябинской области, закон о дачной амнистии действует с 1 сентября 2006 года. Он позволяет зарегистрировать свои права на объекты недвижимости в упрощенном порядке. Таким образом можно оформить жилые дома, расположенные на земельных участках, предоставленных для садоводства, индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством своей деятельности.

По дачной амнистии также возможно воспользоваться правом предоставления бесплатно земельного участка под домом, в случаях: если он возведен до 14 мая 1998 года (до вступления в силу ГрК РФ) и расположен в границах населенного пункта; если участок, на котором расположен жилой дом, находится в государственной или муниципальной собственности; если дом является постоянным местом проживания; участок ранее не предоставлялся гражданину; если отсутствует право собственности на жилой дом у гражданина и иных лиц.

Дачная амнистия позволяет наследникам использовать упрощенный порядок оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним, если право наследодателя на такой дом не было зарегистрировано в установленном порядке ранее.

Для этого наследник должен подать заявление в орган местного самоуправления, приложив к нему документы, подтверждающие владение наследодателем домом: документы о выделении земли, об уплате коммунальных услуг, о регистрации заявителя по месту жительства в жилом доме до 14.05.1998 и др., а также подготовленную кадастровым инженером схему расположения земельного участка и свидетельство о праве на наследство.

В этом случае государственная регистрация права наследника на земельный участок и расположенный на нем жилой дом, а также постановка на кадастровый учет этого дома, если он ещё не учтен в ЕГРН, будут осуществлены одновременно.

