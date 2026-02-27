российское информационное агентство 18+

Пятница, 27 февраля 2026, 17:22 мск

Челябинец, выбросивший бывшую возлюбленную с балкона, предстанет перед судом

Житель Челябинска ответит в суде за покушение на убийство бывшей девушки.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого 28-летнего южноуральца. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Челябинской области и регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, в ноябре 2025 года челябинец, находившийся в состоянии наркотического опьянения, поссорился со своей бывшей девушкой. Он избил подругу и ударил разбитой бутылкой по голове. Девушка попыталась скрыться и выбежала на балкон. Неадекват нагнал ее, толкнул, и та полетела с балкона вниз.

Челябинка выжила, но получила многочисленные травмы. Лечение она проходит до сих пор.

Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

