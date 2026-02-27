Житель Коркино ответит в суде за серию убийств женщин, произошедшую 20 лет назад

В суд направлено уголовное дело о разбойных нападениях и убийствах пяти женщин, совершенных более 20 лет назад.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , 57-летний коркинец обвиняется в убийстве двух и более лиц, сопряженном с разбоем, а также в разбое. Об этом сообщили пресс-службы прокуратуры Челябинской области и регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, серию убийств женщин южноуралец совершил на улицах Металлургического района Челябинска в 2004-2007 годах.

Он нападал на женщин на улице, наносил множественные ножевые ранения и похищал сумки. За несколько лет он расправился с пятью женщинами в возрасте от 35 до 65 лет. Еще у двух челябинок он выхватил сумки и скрылся.

В ходе предварительного расследования уголовного дела коркинец полностью признал вину.

Уголовное дело направлено в Металлургический районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.

Челябинск

