В Челябинске полиция остановила авто с ребенком в автокресле и пьяным папашей за рулем

Госавтоинспекцию шокировали результаты утреннего рейда у школ Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Госавтоинспекции Челябинской области, очередной рейд прошел утром в непосредственной близости от школ и детских садов Челябинска. Маршруты патрулирования нарядов ДПС были максимально приближены к образовательным организациям, где интенсивность движения транспорта в часы пик наиболее высока.

Результаты повергли сотрудников ведомства в шок. Всего за час работы инспектора составили протоколы по факту шести нарушений правил перевозки детей – за них водителям придется заплатить по 5 тысяч рублей штрафа.

Интересно, что в 4 случаях детские удерживающие устройства в автомобиле были, и дети даже сидели в них. Однако пристегнуть чад ремнями родители не удосужились.

А вот недалеко от одного из образовательных учреждений в Тракторозаводском районе сотрудники ГАИ встретили, на первый взгляд, вполне ответственного водителя. У дома №17 по улице Салютной экипаж ДПС остановил автомобиль марки Chery под управлением 40-летнего челябинца.

В салоне машины был маленький ребенок. Он сидел в автокресле и даже был пристегнут. Но по ходу разговора с папашей инспектора поняли, что мужчина пьян. От прохождения освидетельствования на месте челябинец отказался, и его направили в медицинское учреждение. Медики подозрения полицейских подтвердили.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения южноуральцу грозит штраф в 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Машину нарушителя отправили на специализированную стоянку.

Кроме того, материалы в отношении челябинца передали в подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции Тракторозаводского района. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по факту неисполнения родительских обязанностей.

