«Металлург» потерпел поражение от своего преследователя

Магнитогорский «Металлург» в Омске проиграл в овертайме «Авангарду» – 2:3.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , магнитогорский клуб продолжает серию выступлений в стиле «ни шатко, ни валко». Впрочем, пока это не слишком сказывается на его турнирном положении.

В Омске «сталевары» встречались с «Авангардом» – своим формальным преследователем. Но положение «Магнитки» в турнирной таблице на данный момент более чем прочно. «Металлург» – безоговорочный лидер регулярного чемпионата, опережающий своих ближайших преследователей на 9-10 очков за десяток матчей до окончания первенства. Так что, вполне возможно, к оставшимся играм магнитогорцы подходят, скорее, как к тренировке перед плей-офф.

В сегодняшней встрече именно «Магнитка» открыла счет: на 13-й минуте матча отличился Владимир Ткачев.

Впрочем, на 17-й минуте Константин Окулов вернул равновесие – 1:1.

На 36-й минуте Константин Якупов вывел «Авангард» вперед. И это минимальное преимущество хозяева удерживали практически до окончания основного времени.

Пока на 59-й минуте встречи Люк Джонсон не сравнял счет, переведя игру в овертайм.

Дополнительное время длилось меньше двух минут. Точку в матче поставил Эндрю Потуральски – 3:2 в пользу омичей.

Но «Металлург» сохраняет лидерство в КХЛ. Ближайшие преследователи – «Авангард» и ярославский «Локомотив» – отстают от магнитогорцев на 9 и 10 очков соответственно. При одной игре в запасе у «Металлурга». Южноуральцам остается сыграть еще 9 матчей

Челябинск, Виктор Елисеев

