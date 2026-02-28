28 февраля – 2 марта ожидаются следующие события – Челябинск

28.02.2026, суббота

10:30, 16:00 Челябинск – Обучение «Смартфон от А до Я» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

11:00 Челябинск – Встреча «Сказки народов России: красота звучащего сова» в рамках XII Международных Лазаревских Чтений «Лики традиционной культуры в современном культурном пространстве: Человек и традиция», посвященных памяти известного уральского ученого, филолога, фольклориста Александра Ивановича Лазарева (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, абонемент)

11:00 Челябинск – Турнир для ветеранов СВО «Удар на силу» в рамках Кубка Защитников Отечества 11:00 (стадион им. Е. Елесиной, пр. Ленина, 84)

11:00 – 16:00 – Занятия с интерактивной песочницей «Волшебный песок» для детей 2-5 лет с родителями (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 – 16:00 – Занятия с очками виртуальной реальности «Виртуальность» (библиотека №3, ул. Академика Сахарова, 11) (по записи)

11:00 Челябинск – Курс башкирского языка «Я учу башкирский» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30 Челябинск – Курс французского языка «Bonjour à tous!» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

11:30,13:00, 14:30 Челябинск – Курс обучения «Сторимейкер и администратор соцсетей» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41) (по записи)

12:00 Челябинск – Мастер-класс по изготовлению открытки в смешанной технике «Дыхание весны» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

13:00 Челябинск – Проект Публичной библиотеки и клуба исторической реконструкции «Камея» «Век за веком о моде»: лекция о моде 1940-1950-х годов (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, фиджитал-центр) (по записи)

13:00 Челябинск – Мероприятие в честь Международного Дня родного языка «Слово за словом» (клуб «Новосел», ул. Красного Урала, 22)

13:00 Челябинск – Мастер-класс по игре на гитаре (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)

14:00 Челябинск – Челябинский центр искусств приглашает на лекцию «Поэзия и философия натюрморта» (Челябинский центр искусств, ул. Сони Кривой, 30, выставочный зал)

14:00 Челябинск – Встреча с представителями «Белорусской национально-культурной автономи» Челябинской области в рамках нового проекта «Единство многообразия» (Челябинская областная универсальная научная (Публичная) библиотека, пр. Ленина, 60, главный зал)

14:00 Челябинск – Лекция «Целительная сила искусства», посвященная методу музейной арт-терапии (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Английский разговорный клуб «Cozy English» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

14:00 Челябинск – Просмотр и обсуждение фильма «Паттерсон» (библиотека №26 им. Л.К. Татьяничевой, Комсомольский пр., 41)

15:00 Челябинск – II открытый «Кубок Защитников Отечества» города Челябинска (ул. Университетская набережная, 123)

15:00 Челябинск – Научпоп-встреча «Кроличья нора»: обсуждение книги «От саванны до дивана» Джонатана Лососа (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники)

15:00 Челябинск – Встреча «Растим ребенка с СДВГ» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, зал науки и техники) (по записи)

16:00 Челябинск – Аниме-клуб «Аватар: Легенда об Аанге» (Центр межкультурных коммуникаций ЧОУНБ «Колибри», ул. Цвиллинга, 61)

17:30 Челябинск – Встреча в клубе рисования «Эскиз» (Центральная библиотека им. А.С. Пушкина, ул. Коммуны, 69, молодежный отдел) (по записи)

02.03.2026, понедельник

10:00 Челябинск – Аппаратное совещание администрации города с участием главы Челябинска Алексея Лошкина (мэрия, пл. Революции, 2)

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube