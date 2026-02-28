В Миассе вспыхнул торговый центр

В Челябинской области пожарные тушат крупное возгорание в торговом центре.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, возгорание произошла в ТЦ «Малахит», расположенном на проспекте Макеева в Миассе.

К моменту прибытия пожарных огонь охватил 450 квадратных метров на втором этаже комплекса. Дым от возгорания видно из разных районов города.

Торговый комплекс самостоятельно покинули 45 человек. По предварительной информации, пострадавших нет.

Челябинск

