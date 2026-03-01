В Челябинской области задержали одного из организаторов ОПГ «Махонинские»*

Объявленного в розыск Андрея Махонина задержали в Каслинском районе.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, всего по уголовному делу о деятельности криминального сообщества задержаны 15 южноуральцев в возрасте от 20 до 64 лет.

В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в создании преступного сообщества и участии в нем, похищении человека, совершении разбойных нападений, серии вымогательств, неправомерном обороте средств платежей, превышении должностных полномочий и ряде других преступлений.

«Следствием установлено, что братьями Махониными создано преступное сообщество в целях совершения тяжких и особо тяжких преступлений, в большинстве своем направленных на хищение имущества жителей региона, – рассказали в Следственном комитете. – К совершению отдельных преступлений было привлечено действующее должностное лицо органов внутренних дел».

Напомним, в октябре 2025 года Генпрокуратура потребовала признать экстремистским челябинское объединение «Махонинские»*. По мнению ведомства, его участники придерживаются уголовных традиций и идеологии, обогащаясь криминальными способами.

В числе ответчиков было два десятка человек – основатели сообщества братья Александр и Андрей Махонины, их родственники и знакомые, а также семь компаний. В Генпрокуратуре утверждали, что члены организации совершали вымогательства, грабежи и прочие преступления; объединение контактирует с лидерами других преступных групп и контролирует часть доходов, формируемых в местах лишения свободы.

В связи с этим надзорное ведомство потребовало изъять принадлежащие «Махонинским»* фирмы, а также более сотни объектов недвижимости и транспортные средства общей стоимостью 2,5 миллиарда рублей, передав их в собственность государства.

С 20 по 23 октября суд выдал исполнительные листы об аресте активов, принадлежащих представителям сообщества. Речь идет о «Юрьевском торговом комплексе» на улице Дзержинского, магазине №8 «Ткани», ПКФ «Надежда», фирмах «Армада», «Оргмедкорпорация», «Стройбизнессити», «Антис», «Медхимпро» и «Аквалэнд» (последнее управляет SPA-комплексом «Атлантида»). Кроме того, были арестованы счета Андрея Махонина.

14 ноября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. После окончания судебного заседания сотрудники ФСБ задержали выходившего из здания 64-летнего Александра Махонина. В отношении него и других участников объединения возбудили уголовное дело по признакам организации преступного сообщества. За день до этого задержали заместителя начальника следственного отдела ОП «Ленинский», связанную с ОПГ.

59-летний Андрей Махонин скрылся и был объявлен в федеральный и международный розыск.

В начале февраля суд удовлетворил еще один иск Генпрокуратуры – о национализации имущества представителей ОПГ «Махонинские»* на сумму 1,3 миллиарда рублей. Государству перешли земельные участки, квартиры, здания, автомобили, акции и доли в компаниях, не включенные в перечень в рамках первого иска.

По информации пресс-службы следственного управления СКР по Челябинской области, Андрея Махонина задержали в Каслинском районе. Ему предъявлено обвинение, следствие планирует ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

*Признано экстремистским.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube