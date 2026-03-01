«Трактор» потерпел второе поражение подряд

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступил «Ак Барсу» – 0:1.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , «Ак Барс», расположившийся на третьей строчке в таблице Восточной конференции КХЛ, чувствовал себя в Челябинске вполне уверенно.

После первого периода казанцы вели по броскам в створ ворот со счетом 13:6, хотя в атаке команды провели практически равное время.

Во второй двадцатиминутке челябинцы больше атаковали, и практически сравнялись с гостями по броскам (17:21 по итогам 40 минут). Однако счет в матче команды так и не открыли. Зато нахватали аж 14 минут штрафа (4 – у «Трактора» и 10 – у «Ак Барса»).

После очередного удаления и был открыт счет в третьем игровом отрезке. На 48-й минуте Джордан Гросс отправился на скамью штрафников. А на 49-й минуте Александр Барабанов реализовал численное преимущество казанцев – 1:0.

Пытались хозяева сравнять счет, но четко играл вратарь «Ак Барса».

На 59-й минуте голкипер «Трактора» Дмитрий Николаев покинул ворота, уступив место шестому полевому игроку. Но ничего сегодня не плучилось у «черно-белых» – 0:1, пока не может челябинский клуб эффективно противостоять командам – лидерам Континентальной хоккейной лигии.

Челябинск, Виктор Елисеев

