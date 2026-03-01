«Металлург» потерпел третье поражение подряд

Магнитогорский «Металлург» в Москве уступил «Динамо» – 1:4.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , первый период прошел на хороших скоростях. У «Металлурга» было несколько неплохих моментов, по ударам в створ ворот магнитогорцы лидировали, но этим не воспользовались.

А вот хозяева свой шанс, предоставившийся после удаления в составе «Магнитки», не упустили. На 13-й минуте Егор Римашевский реализовал большинство – 1:0, «Динамо» открывает счет.

Отыграться «сталевары» смогли лишь во втором периоде. На 28-й минуте Валерий Орехов мощным ударом от синей линии пробил голкипера москвичей – 1:1.

Но тут же Макс Комтуа вновь вывел хозяев вперед – 2:1.

А уже в третьем периоде, на 48-й минуте Даниил Вовченко отметился автоголом, срезав в ворота «Металлурга» шайбу, пас Алексея Слепышева Максу Комтуа – 3:1, «Динамо» увеличивает отрыв.

На 59-й минуте голкипер гостей убежал с ворот, уступив место на площадке шестому полевому игроку, и на 60-й минуте в пустой створ «Магнитки» четвертую шайбу забросил Ансель Галимов.

Итог – 1:4, третье подряд поражение «Металлурга».

Челябинск, Виктор Елисеев

