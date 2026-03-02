В кранах челябинцев вода может поменять цвет

В Челябинске пройдут первые в 2026 году испытания инженерных коммуникаций тепловых сетей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе АО «УСТЭК-Челябинск», тестирование инженерных коммуникаций при помощи ввода органического красителя пройдет 3-4 марта.

Специалисты сетевой организации регулярно проводят испытания теплосетей, добавляя в теплоноситель ярко-зеленый органический краситель. Подобная метидика позволяет оперативно обнаруживать места утечки на трубопроводах и неисправности в теплообменниках многоквартирных жилых домов.

«Способ диагностики с помощью органического красителя «Уранин А» активно применяется в России для закрытых систем теплоснабжения. В Челябинске именно такая – когда теплоноситель (вода из тепловых сетей) и водопроводная вода циркулируют по разным контурам. Теплоноситель передает свое тепло водопроводной воде через бойлер (теплообменник), который входит в состав индивидуального теплового пункта. При взаимодействии они не должны смешиваться. Появление зеленой воды в кране свидетельствует о разгерметизации (неплотности) теплообменника», – рассказали представители сетевой компании.

3-4 марта планируется проверить тепловые сети в Калининском, Курчатовском, Тракторозаводском, Центральном и Металлургическом районах Челябинска.

«Если вы увидели в кранах зеленую горячую воду – обязательно сообщите об этом в свою управляющую организацию и АО «УСТЭК-Челябинск», – подчеркивают представители предприятия.

При обнаружении зеленых разливов на улицах необходимо запомнить точный адрес и передать информацию в диспетчерскую службу АО «УСТЭК-Челябинск» по телефону 246-40-00. Это позволит оперативно устранить неполадки.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube