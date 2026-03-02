Вложения уральских металлургов в социальные направления превысили 10 миллиардов рублей

Социальные инвестиции Группы ММК в 2025 году превысили 10 млрд рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», в 2025 году расходы Группы ММК на благотворительность и реализацию социальных программ составили около 10,2 миллиарда рублей, из которых 8,4 миллиарда рублей пришлось на долю материнской компании. Объем социальных инвестиций компании в минувшем году более чем в 2 раза превышает показатели 2024 года.

Основным направлением социальных вложений стала благотворительность. На это металлурги направили свыше 6 миллиардов рублей. Комбинат является основателем и крупнейшим благотворителем БФ «Металлург», входящего в топ-10 благотворительных организаций России. Компания также оказывала поддержку другим НКО города и региона, участвовала в благотворительных программах Российского детского фонда. Традиционной для ММК является поддержка детских домов, интернатов и социальных учреждений, а также социальная поддержка пенсионеров и инвалидов, на помощь которым в 2025 году направили 474 миллиона рублей. Кроме того, значительные средства компания вложила в развитие территории присутствия и поддержку социальных проектов администрации Магнитогорска.

Другое ключевое направление – социальные программы для сотрудников компании, включающие обязательства и социальные гарантии работодателя, установленные коллективным договором, а также дополнительные льготы, повышающие доступность лечения, отдыха, спорта, помогающие людям решать бытовые вопросы.

Затраты компании на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников и их семей в 2025 году составили 908 миллионов рублей. Отдельная статья расходов – детский загородный отдых: 152 миллиона рублей пошло на компенсацию стоимости путевок для детей работников, ремонт жилых корпусов, приобретение оборудования и строительство новых объектов детского досуга.

538 миллионов рублей металлурги направили на реализацию жилищных, молодежных, образовательных программ и другие добровольные социальные обязательства.

«Существенное увеличение социальных инвестиций Группы ММК подтверждает высокий уровень социальной ответственности компании и ее неуклонную приверженность принципам устойчивого развития», – подчеркнули в холдинге.

В 2025 году ММК неоднократно становился победителем и лауреатом авторитетных премий и конкурсов, посвященных ESG-деятельности.

Челябинск

