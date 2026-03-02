Ущерб – четверть миллиарда. В Челябинске задержали подрядчика, строившего станцию для очистки воды в агломерации

В Челябинске возбудили уголовное дело о хищении чиновниками и коммерсантами 250 миллионов рублей, направленных на реализацию национального проекта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , оперативники ФСБ задержали директора ООО «Монтажник» Дениса Кривцова.

По данным источников в силовых структурах, в доме и офисе бизнесмена проходят обыски в рамках расследования уголовного дела о присвоении более 250 миллионов рублей при строительстве системы ультрафиолетового обеззараживания на городских очистных сооружениях водопровода в районе Шершневского водохранилища.

Контракт на реализацию проекта в рамках государственных программ власти Челябинска заключили в 2022 году. Торги выиграла местная компания ООО «Монтажник» (собственник – Егор Рощин), заявив о готовности выполнить его за 890 миллионов рублей при начальной цене в 927 миллионов. Сдать объект подрядчик должен был до конца апреля 2024 года. Однако в сроки не уложились, и мэрия даже выставила компании штрафные санкции в 13 миллионов рублей.

Но расторгать контракт не стали. Более того, сумму финансирования увеличили до 1,27 миллиарда рублей. А сроки исполнения обязательств сдвинули на конец года. В ноябре 2024 года строительство посетил мэр Челябинска Алексей Лошкин, отметив, что объект находится в высокой стадии готовности. В феврале 2025 года на сайте «Национальные проекты России» со ссылкой на городскую администрацию сообщили о завершении строительства.

По информации источников, к хищению четверти миллиарда рублей, помимо подрядчика, могут быть причастны чиновники мэрии Челябинска.

ООО «Монтажник» было основано в 2011 года. Специализируется на строительстве инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, зарегистрировано в Челябинске. Эта же компания в декабре 2023 года выиграла торги на реконструкцию очистных сооружений канализационных стоков и водопровода в Челябинске за 1,4 миллиарда рублей. Первоначально планировалось закончить ее в ноябре 2024 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

© 2026, РИА «Новый День»

