В Челябинске огласили приговор экс-сотрудникам Росгвардии, «рисовавшим» статистику

Бывших офицеров Росгвардии приговорили к длительным срокам за подлог и взяточничество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, бывшие заместитель начальника и инспектор отдела лицензионно-разрешительной работы по городу Челябинску регионального управления Росгвардии признали виновными в превышении должностных полномочий, служебном подлоге и получении взятки.

По данным следствия, в 2018-2024 годах челябинцы совершили служебный подлог, внеся в официальные документы заведомо ложные сведения о якобы совершенных номинальным генеральным директором ООО ЧОО «Городская охрана» административных правонарушениях, освободив от ответственности фактического директора предприятия. При этом данных о нарушении законодательства со стороны руководства коммерческой организации на самом деле не было: офицеры просто хотели повысить показатели эффективности работы сотрудников Росгвардии.

Кроме того, бывший замначальника отдела получил от директора охранной организации взятку услугами и деньгами на сумму не менее 1,7 миллиона рублей за информирование о проведении проверок, внеочередное предоставление услуг, непривлечение к административной ответственности и общее покровительство.

Су приговорил бывшего заместителя начальника ОЛРР Росгвардии к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 8-кратной суммы взятки – более 14 миллионов рублей. Его экс-подчиненный приговорен к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

Кроме того, южноуральцы лишены специальных званий – подполковник полиции и капитан полиции.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube