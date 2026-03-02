Южный Урал вылетел из первой тридцатки рейтинга регионов с наименьшей закредитованностью населения

Средний долг южноуральцев по кредитам превысил 400 тысяч рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День» , Челябинская область впервые с 2023 года не пошла в число российских регионов с наименьшей закредитованностью населения. Таковы результаты рейтинга, опубликованного сегодня, 2 марта, РИА «Новости».

объем задолженности россиян по кредитам вырос в 2025 году на 3%, составив по итогам года 36 триллионов рублей. Это самая низкая динамика за 9 лет. Ниже темпы роста были зафиксированы в далеком 2016 году (+1%). Кстати, тогда общий объет задолженности по кредитам не дотягивал и до 11 триллионов рублей.

Среднедушевой долг в 2023 году в расчете на одного экономически активного жителя страны составил 473 тысячи рублей (рост на 14 тысяч за год).

Меньше всего кредитная нагрузка на юге России, включая Северный Кавказ. На первом месте – Ингушетия (54,4 тысячи рублей, 12% годовой зарплаты). В 2025 году задолженность снизилась на 8,5%.

Вторую и третью строчки рейтинга занимают Дагестан и Чечня. Их средний житель должен 25,3% годового дохода. Четвертым идет Чукотский автономный округ (31,8%). Пятая – Москва (уровень закредитованности экономически активного населения 31,9%).

В наихудшем положении оказались жители Тувы. Хотя соотношение годового дохода к задолженности за 2025 год сократилось со 152% до 139%, республика заняла последнее место рейтинга. На предпоследней строчке – Калмыкия (120%). Далее следуют Адыгея (77,5%), Тюменская область (76,8%) и Удмуртия (74,3%).

Челябинская области оказалась в начале 2026 года на 32 месте рейтинга. Кредитная нагрузка на среднего южноуральца составляет 402,4 тысячи рублей. Это 48,2% годового заработка экономически активного жителя Челябинской области. Задолженность за год выросла на 6,2%.

Следует отметить, что это первый случай с 2023 года, когда Южный Урал не попал в первую тридцатку рейтинга.

«Новый День – Челябинск» ВКонтакте и telegram

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube