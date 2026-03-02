Ну здравствуй, весна! В Челябинской области ожидается сильный снег

Южноуральцев предупредили о снегопадах и метелях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства общественной безопасности Челябинской области, днем 3 марта в отдельных районах Южного Урала ожидаются сильный снег, метели, на дорогах гололедица, местами сильная.

Автомобилистам рекомендуется соблюдать дистанцию и правила дорожного движения. Госавтоинспекция Челябинской области рекомендует воздержаться от дальних и несрочных поездок. Южноральцев призывают быть бдительными и осторожными.

В случае необходимости можно обратиться по номера экстренных служб: 101, 112.

Челябинск, Виктор Елисеев

